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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2025 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 77 тыс.

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 77 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 144 тыс.

В январе число рабочих мест увеличилось на 186 тыс., пересмотрено со 183 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале сократилось на 12 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 46 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 37 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 36 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 42 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 марта.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 156 тыс. после расширения на 143 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.0%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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