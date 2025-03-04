Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск ВВП Австралии;

03:30 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

05:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

13:00 мск: Розничные продажи в Италии;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде;

17:30 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).