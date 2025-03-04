Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск ВВП Австралии;
03:30 мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
05:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
13:00 мск: Розничные продажи в Италии;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде;
17:30 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).