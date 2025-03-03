Курс доллара 89.2448   Курс евро 93.9034  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2025 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
03.03.2025 18:13

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в феврале продвинулась вверх по инфляционной шкале

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в феврале выросла до 62.4 против 54.9 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 56.2.

Другие новости

03.03.2025
19:09
Российский рынок акций завершил основные торги понедельника заметным снижением
03.03.2025
18:57
ЕВРОПА УСКОРЕННО РАСХОДУЕТ ЗАПАСЫ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ, СРЕДНИЙ ТЕМП ОТБОРА ГАЗА НА 36% ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ – ГАЗПРОМ
03.03.2025
18:31
WSJ: Трамп объявит о планах тайваньской TSMC вложить $100 млрд в производство чипов в США
03.03.2025
18:15
Расходы на строительство в США в январе сократились на 0.2%
03.03.2025
18:13
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в феврале продвинулась вверх по инфляционной шкале
03.03.2025
18:12
Индекс ISM Manufacturing США в феврале снизился
03.03.2025
18:06
Китайская сеть Mixue обогнала McDonald's по числу своих ресторанов в мире - WSJ
03.03.2025
17:47
Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмотрен в сторону повышения
03.03.2025
17:24
КИТАЙСКИЙ ПОЕЗД МОСКВА-ПЕКИН СОСТОИТ ИЗ РАНЕЕ НЕ ХОДИВШИХ В РФ ВАГОНОВ, РЕШЕНИЕ ПО РЕГУЛЯРНЫМ РЕЙСАМ ПРИМУТ ПОСЛЕ ОПЫТНОЙ ПОЕЗДКИ - РЖД РИА НОВОСТИ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.