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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2025 г.Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмо...
03.03.2025 17:47

Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за февраль пересмотрен в сторону повышения, составив 52.7 против 51.6 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс остался выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 51.6.

В январе значение индекса составило 51.2.

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