Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

11:00 мск: ВВП Швейцарии;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады;

16:30 мск: ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

18:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

23:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.