Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
10:00 мск: ВВП Германии, финал;
12:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
13:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
17:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
19:45 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.