Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.3 млн барр.

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 февраля, выросли на 3.34 млн барр., запасы бензина повысились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.7 млн барр.

Сегодня в 20:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.2 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов снизились на 1.7 млн барр.