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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:36

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 24 тыс.

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 февраля, составило 219 тыс., увеличившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 214 тыс., пересмотрено с 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 215.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 февраля, выросло на 24 тыс. и составило 1.869 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.850 млн до 1.845 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.863 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 февраля, сократилось на 63.3 тыс. и составило 2.22 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.17 млн.

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