Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 февраля

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

10:00 мск Торговый баланс Швейцарии;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

17:35 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.