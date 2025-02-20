Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 февраля

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
10:00 мск Торговый баланс Швейцарии;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
17:35 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.