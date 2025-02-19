Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе почти не изменилось

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в январе увеличилось на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1483 тыс. в годовом исчислении против 1482 тыс. в декабре (пересмотрено с 1483 тыс.).

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1460 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 1.7%.