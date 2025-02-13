Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 36 тыс.

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 февраля, составило 213 тыс., сократившись на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 220 тыс., пересмотрено с 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 216 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 февраля, сократилось на 36 тыс. и составило 1.850 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.872 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 января, выросло на 85.5 тыс. и составило 2.28 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.16 млн.