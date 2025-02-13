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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2025 г.Индекс цен производителей США в январе вырос на...
вчера 16:36

Индекс цен производителей США в январе вырос на 0.4%, превысив прогноз

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в декабре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.5% против 3.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.6% против 3.5% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.3%.

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