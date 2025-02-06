Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Товарный торговый баланс Австралии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
22:30 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
23:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.