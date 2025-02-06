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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Товарный торговый баланс Австралии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

22:30 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

23:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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