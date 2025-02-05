ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс.

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 183 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 148 тыс.

В декабре число рабочих мест увеличилось на 176 тыс., пересмотрено со 122 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе выросло на 39 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 92 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 69 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 190 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства сократилось на 6 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 февраля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 169 тыс. после расширения на 256 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.