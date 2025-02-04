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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

11:00 мск Изменение числа безработных в Испании;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

21:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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