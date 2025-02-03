Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Денежная база в Японии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
11:00 мск Изменение числа безработных в Испании;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
21:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).