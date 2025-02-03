Курс доллара 99.9433   Курс евро 102.4910  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

11:00 мск Изменение числа безработных в Испании;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

21:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

Другие новости

вчера
20:10
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЕС В РАЗМЕРЕ 10% - TELEGRAPH СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК
вчера
19:27
В Мариуполе построили 64 компенсационные новостройки с 2022 по 2024 годы - мэр
вчера
19:01
Цены на нефть перешли к снижению после новостей о приостановке пошлин США
вчера
18:50
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 февраля
вчера
18:27
WSJ: "глупейшая торговая война" Трампа приведет к серьезным последствиям для экономики США
вчера
18:14
Расходы на строительство в США в декабре выросли на 0.5%
вчера
18:13
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в январе осталась в инфляционной области
вчера
18:12
Индекс ISM Manufacturing США в январе вышел в область расширения
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.