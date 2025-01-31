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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2025 г.Годовая инфляция в США в декабре выросла на 2.6%
вчера 16:42

Годовая инфляция в США в декабре выросла на 2.6%

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В ноябре базовая инфляция увеличилась на 0.1%.

В годовом сравнении индекс core PCE в декабре вырос на 2.8%, как в ноябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в декабре вырос на 2.6% в годовом сравнении против +2.4% в ноябре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.3% после повышения на 0.1% в ноябре.

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