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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2025 г.Личные доходы американских потребителей в декаб...
вчера 16:38

Личные доходы американских потребителей в декабре увеличились на 0.4%, личные расходы выросли на 0.7%

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Личные расходы американских потребителей в декабре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в декабре на 0.5%.

Норма сбережений в декабре составила 3.8% против 4.1% месяцем ранее (пересмотрено с 4.4%).

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