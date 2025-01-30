Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне (ПОВТОР)

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 29 января 2024 года.

Недавние индикаторы указывают, что экономическая активность продолжила расширяться уверенными темпами. В последние месяцы безработица стабилизировалась на низком уровне, условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет считает, что риски для достижения его целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы. Экономические перспективы неопределенны, и Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Адриана Куглер; Альберто Мусалем; Джеффри Шмид и Кристофер Уоллер.