Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 января

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
09:30 мск Потребительские расходы во Франции;
09:30 мск: ВВП Франции, предварительно;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
12:00 мск: ВВП Италии, предварительно;
12:00 мск: ВВП Германии, предварительно;
12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
13:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: ВВП США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.