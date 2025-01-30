Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 января

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:30 мск Потребительские расходы во Франции;

09:30 мск: ВВП Франции, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

12:00 мск: ВВП Италии, предварительно;

12:00 мск: ВВП Германии, предварительно;

12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

13:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: ВВП США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.