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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
29.01.2025 18:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.5 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 2 млн барр.

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 января, вырос на 3.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 5.0 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.2 млн барр., составив 394.8 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 239 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.3 млн барр. и составили 21.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.240 млн барр. в сутки против 13.477 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 января, выросли на 2.86 млн барр., запасы бензина расширились на 1.89 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.75 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.14 млн барр.

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