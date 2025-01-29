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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
29.01.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.9 млн барр.

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 января, выросли на 2.86 млн барр., запасы бензина расширились на 1.89 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.75 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.14 млн барр.

По итогам 2024 года, по данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились более чем на 12 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.4 млн барр.

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