Курс доллара 97.1320   Курс евро 102.7460  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 января

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

11:00 мск: ВВП Испании, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США;

16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:45 мск: Заявление Банка Канады;

17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

вчера
19:43
Машины такси в России должны быть отечественного производства - Путин
вчера
19:15
Путину показали электрическую "Ниву" и макеты новых кроссоверов "АвтоВАЗа"
вчера
19:01
Оператор "Северного потока 2" допускает продажу газопровода для выплаты долгов - суд
вчера
18:51
Банки в РФ поддерживают сервис НСПК для борьбы с аферистами с токенизированными картами
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 января
вчера
18:21
Эксперт не исключил, что европейцы рассчитывают в будущем запустить "Северный поток 2"
вчера
18:14
Индекс потребительского доверия в США в январе снизился
вчера
18:10
Средняя зарплата рабочих "АвтоВАЗа" в 2024 году выросла на 34% - до более 99 тыс руб
вчера
18:07
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в январе умеренно вырос
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.