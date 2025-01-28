Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 января

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
11:00 мск: ВВП Испании, предварительно;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США;
16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
17:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:45 мск: Заявление Банка Канады;
17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.