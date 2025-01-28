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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в январе ...
вчера 18:14

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104.1 пункта против 109.5 месяцем ранее (пересмотрен со 104.7)

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 105.7.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 10.9 пункта до 134.3.

Индекс ожиданий вырос на 2.8 пункта до 83.9.

Индекс ожиданий по-прежнему превышает пороговую отметку 80 пунктов, что указывает на отсутствие рисков рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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