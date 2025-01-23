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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.0 млн барр.

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 января, выросли на 1.0 млн барр., запасы бензина расширились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.5 млн барр.

По итогам 2024 года, по данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились более чем на 12 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.3 млн барр.

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