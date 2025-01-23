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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2025 г. Число повторных обращений по безработице в С...
сегодня 16:38

Число повторных обращений по безработице в США достигло максимума с ноября 2021 года

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 января, составило 223 тыс., увеличившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 января, выросло на 46 тыс. и составило 1.899 млн., достигнув максимального уровня за период с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.859 млн до 1.853 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.866 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 января, увеличилось на 87.9 тыс. и составило 2.3 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.15 млн.

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