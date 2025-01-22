Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Торговый баланс Японии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.