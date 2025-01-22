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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на 22 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

16:30 мск Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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