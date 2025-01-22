Анонс основных событий и данных макростатистики на 22 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
16:30 мск Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.