Курс доллара 102.4137   Курс евро 104.8609  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2025 г. Число выданных разрешений на жилищное строит...
вчера 16:54

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре сократилось на 0.7%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре сократилось на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1483 тыс. в годовом исчислении против 1493 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1505 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1460 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 3.1%.

Другие новости

вчера
17:00
МВФ: цена на нефть в 2025 г снизится на 11,7%, до $69,76 за баррель, в 2026 г - до $67,96
вчера
17:00
МВФ оценил рост ВВП России в 2024 г в 3,8%, улучшил прогноз на 2025 г до 1,4%
вчера
17:00
МВФ ОЦЕНИВАЕТ РОСТ ВВП КИТАЯ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА В 4,8% - ОТЧЕТ
вчера
17:00
МВФ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 2025 Г: ДО 3,3% ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА 3,2% В 2024 Г - ОТЧЕТ
вчера
16:54
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре сократилось на 0.7%
вчера
16:53
Число закладок новых домов в США в декабре выросло на 15.8%
вчера
16:21
Двигателями роста ВВП КНР стали инвестиции и увеличение экспорта - эксперт
вчера
15:44
Блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует - депутат ГД
вчера
15:29
РКН фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam по всему миру
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.