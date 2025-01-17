Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре сократилось на 0.7%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре сократилось на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1483 тыс. в годовом исчислении против 1493 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1505 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1460 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 3.1%.