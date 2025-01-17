Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
05:00 мск: ВВП Китая;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.