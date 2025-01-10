Число рабочих мест вне с/х сектора США в декабре выросло на 256 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в декабре выросло на 256 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 164 тыс.

Данные по числу рабочих мест за ноябрь пересмотрены с 227 тыс. до 212 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 223 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 135 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении, сфере социальной поддержки и госсекторе. В розничной торговле зафиксировано увеличение рабочих мест после ноябрьского снижения.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 69.5 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 11.1 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 28 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 43 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось почти на 30 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 43.4 тыс., в оптовой торговле - сократилось на 3.5 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 9.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 13 тыс., в сфере информационных технологий – на 10 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3.7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 8 тыс. после повышения на 8 тыс. в ноябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 16 тыс. после расширения на 29 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 3 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 0.9 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 33 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 148 тыс. до 23.52 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в декабре снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц сократилось на 235 тыс. до 6.89 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в декабре увеличилось на 478 тыс. до 161.66 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 68 тыс. до 101.09 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 243 тыс. до 168.55 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.5%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с декабрём 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 562 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в декабре сократилось с учётом сезонных колебаний на 103 тыс. до 1.55 млн, составив 22.4% от общего числа безработных против 23.1% месяцем ранее и 20.1% в декабре 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 143 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.25 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 87 тыс. до 133.51 млн. Число сотрудников с неполной занятостью расширилось на 247 тыс. до 27.92 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 111 тыс. до 4.36 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.5% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в декабре 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в декабре составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с ноябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.69 долл против 35.59 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В ноябре почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.9%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в декабре выросла до 1224.17 долл в сравнении с 1220.74 долл месяцем ранее.