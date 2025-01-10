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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2025 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
10.01.2025 16:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в декабре не изменилась, средняя зарплата увеличилась меньше прогноза

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в декабре составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с ноябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.69 долл против 35.59 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В ноябре почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.9%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в декабре выросла до 1224.17 долл в сравнении с 1220.74 долл месяцем ранее.

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