Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5.9% (расширенное сообщение)

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 627 тыс. в октябре (пересмотрено с 610 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 666 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2023 года продажи новых домов расширились на 8.7%.

В целом, в прошлом месяце было продано 45 тыс. новых домов против 46 тыс. в октябре и 59 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 12 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (11 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (8 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (5 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (5 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (1 тыс. домов), от 2 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 402.6 тыс. долл против 425.6 тыс. в октябре и 418.1 тыс. в сентябре. В ноябре 2023 года медианная цена проданного дома составляла 429.6 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 484.8 тыс. долл против 525.4 тыс. в октябре и 500.8 тыс. в сентябре. В ноябре 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 489.0 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 490 тыс. единиц против 480 тыс. в октябре и 471 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.9 месяца против 9.2 в октябре и 7.7 в сентябре.