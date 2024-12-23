Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре снизился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали сокращение головного показателя на 0.3%.
В октябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.8% (пересмотрен с +0.2%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в октябре (пересмотрен с +0.1%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в октябре (пересмотрен с -0.2%).
Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.1%.