Банк России сохранил ставку на уровне 21% на фоне существенного ужесточения денежно-кредитных условий в экономике

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки на 100-200 б.п. до 22.00-23.00%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия «более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке», что «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». В заявлении отсутствует сигнал о возможном повышении ставки на следующем заседании Совета директоров, которое состоится 14 февраля. Регулятор сообщил, что «будет оценивать целесообразность» ее повышения с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

По данным ЦБ, в ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11.1% в пересчете на год (по сравнению с 11.3% в предыдущем квартале). При этом регулятор отметил усиление устойчивого инфляционного давления, а также значимый вклад в инфляцию волатильных компонентов и произошедшего ослабления рубля. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в октябре-ноябре составил 10.9% в пересчете на год против 7.6% в III квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 декабря, составила 9.5%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4.0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти. Профессиональные аналитики повысили ожидания по инфляции на 2025-2026 годы. Регулятор полагает, что некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования.

Регулятор сообщил о существенном ужесточении денежно-кредитных условий, что связано как с реализованным с середины 2024 года повышением ключевой ставки, так и с ужесточением макропруденциальной политики, плановой нормализацией банковского регулирования, повышением требований банков к заемщикам. С октября выросли процентные ставки в различных сегментах финансового рынка. При этом в результате действия автономных факторов увеличение кредитных и депозитных ставок было значительно больше, чем следовало из октябрьского повышения ключевой ставки.

Склонность населения к сбережениям остается высокой, в то время как охлаждение кредитной активности «уже охватывает все сегменты кредитного рынка». В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования. Регулятор сообщил о формировании предпосылок для значительного охлаждения кредитной активности в 2025 году. По оценке Банка России, с общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8-13%.

По оперативным данным ЦБ, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.

Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда. В то же время наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это может указывать на некоторое сокращение дефицита трудовых ресурсов. Данную тенденцию подтверждает и снижающееся количество вакансий.

Регулятор предупредил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Он отметил, что изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

28 декабря Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении ЦБ и обновленного среднесрочного прогноза - 13:30 мск.