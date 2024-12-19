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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2024 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:12

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 4.8% (расширенное сообщение)

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре выросли на 4.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.15 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.09 млн домов.

По сравнению с ноябрём 2023 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 6.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 406.1 тыс. долл, повысившись на 4.7% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.33 млн доступных покупателям домов, сократившись на 2.9% по сравнению с октябрём, но увеличившись на 17.7% в годовом сравнении.

В ноябре потребовалось бы 3.8 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.2 в предыдущем месяце и 3.5 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в ноябре в среднем составил 32 дня в сравнении с 29 месяцем ранее и 25 в ноябре 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 12 декабря достигла 6.60% годовых против 6.78% на 14 ноября и 6.95% годом ранее.

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