Курс доллара 103.4207   Курс евро 107.9576  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2024 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.3%

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 декабря
вчера
18:20
ВАРИАНТЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ G7 ПО НЕФТИ ИЗ РФ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ПОЛНОГО ЗАПРЕТА ДО СНИЖЕНИЯ ПОТОЛКА ЦЕНЫ ДО $40 ЗА БАРРЕЛЬ - БЛУМБЕРГ
вчера
18:13
Крупный туроператор РФ приостановит полетную программу в Венесуэлу с января - АТОР
вчера
18:12
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 4.8% (расширенное сообщение)
вчера
18:04
Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.3%
вчера
18:02
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 4.8%
вчера
17:49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ПЯТНИЦУ - 14,19 РУБ, ДОЛЛАРА - 103,42 РУБ, ЕВРО - 107,96 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:42
ОКОЛО 2,8 ТРЛН РУБ, ПО ОЦЕНКАМ КАБМИНА, ПОТРЕБУЕТСЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2027-2030 ГОДАХ - ДОКУМЕНТ
вчера
17:34
Путин выразил надежду, что ПАО "Ростелеком" сохранит свою конкурентоспособность на рынке
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.