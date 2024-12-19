ФРС США понизила ключевую ставку, но прогнозы по ставке на перспективу пересмотрены в сторону повышения (ПОВТОР)

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 18 декабря, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4.25-4.50%.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с сентябрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, пересмотрен в сторону повышения.

В 2024 году ожидается ставка по федеральным фондам на уровне 4.4% (прогноз без изменений относительно сентября), в 2025 году – 3.9% (ранее: 3.4%), в 2026 году – 3.4% (ранее: 2.9%), в 2027 году – 3.1% (ранее: 2.9%). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.0% (ранее: 2.9%).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2024 год оставлен без изменений на уровне 4.4-4.6%, на 2025 год повышен до 3.6-4.1% (ранее: 3.1-3.6%), на 2026 год повышен до 3.1-3.6% (ранее: 2.6-3.6%), на 2027 год повышен до 2.9-3.6% (ранее: 2.6-3.6%). Прогноз на долгосрочную перспективу повышен до 2.8-3.6% (ранее: 2.5-3.5%).

Вместе с тем по итогам заседания ФРС повысила прогноз по динамике ВВП США на 2024-2025 г.г., но ухудшила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2024 году расширится на 2.5% (ранее: +2.0%), в 2025 году увеличится на 2.1% (ранее: 2.0%), в 2026 году вырастет на 2.0% (без изменений), в 2027 году повысится на 1.9% (ранее: 2.0%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2024 год составил 4.2% (ранее: 4.4%); на 2025 год: 4.3% (ранее: 4.4%); на 2026 год: 4.3% (без изменений); на 2027 год: 4.3% (ранее: 4.2%); на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2024 год: 2.4% (ранее: 2.3%); на 2025 год: 2.5% (ранее: 2.1%); на 2026 год: 2.1% (ранее: 2.0%); на 2027 год: 2.0% (без изменений); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2024 год: 2.8% (ранее: 2.6%); на 2025 год: 2.5% (ранее: 2.2%); на 2026 год: 2.2% (ранее: 2.0%); на 2027 год: 2.0% (без изменений).