Заявление ФРС США о снижении ключевой ставки на 25 б.п.

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 18 декабря 2024 года.

Недавние индикаторы указывают, что экономическая активность продолжила расширяться уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда в целом смягчились, уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция улучшилась, приблизившись к целевому показателю Комитета в 2%, но остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет считает, что риски для достижения его целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы. Экономические перспективы неопределенны, и Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта до 4.25-4.50%. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Майкл Барр; Рафаэль Бостик; Мишель Боуман; Лиса Кук; Мэри Дэли; Филип Джефферсон; Адриана Куглер; и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета голосовала Бэт Хэммак, которая предпочла бы сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 4.50 – 4.75%.