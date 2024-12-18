Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

16:30 мск: ВВП США, финал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии.