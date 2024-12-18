EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 0.9 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились также на 0.9 млн барр.

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 13 декабря, снизился на 0.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.2 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.5 млн барр., составив 393.1 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR почти на 46 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 242 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр. и составили 23.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.604 млн барр. в сутки против 13.631 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 декабря, сократились на 4.7 млн барр., запасы бензина расширились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.8 млн барр.