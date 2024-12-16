Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в США;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии.