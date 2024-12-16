Курс доллара 102.9125   Курс евро 108.7016  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии.

Другие новости

вчера
18:42
Потребление газа в ЕС в ноябре выросло третий месяц подряд, на 12% год к году - ФСЭГ
вчера
18:39
Индекс Services PMI США в декабре уверенно вырос, превысив прогноз
вчера
18:39
Индекс Manufacturing PMI США в декабре снизился
вчера
18:38
Правительство РФ на регулярной основе работает с бизнесом - Путин
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря
вчера
18:29
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ ПОПРОСИЛ ИХ НЕ ЗАБЫВАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
вчера
18:17
Программы цифровой трансформации регионов планируется завершить до 31 марта - Григоренко
вчера
17:54
Кабмин РФ утвердил индивидуальную программу развития Псковской области
вчера
17:39
Бордачев о введении против него санкций: Евросоюз не может ответить интеллектуально
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.