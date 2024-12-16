Курс доллара 102.9125   Курс евро 108.7016  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2024 г.Индекс Services PMI США в декабре уверенно выро...
вчера 18:39

Индекс Services PMI США в декабре уверенно вырос, превысив прогноз

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в декабре вырос до 58.5 пункта против 56.1 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.7.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

Другие новости

вчера
19:16
Десять стран ЕС призывают расширить санкции против российских металлов - Рейтер
вчера
19:03
Импорт СПГ в Европу в ноябре снизился 17-й месяц подряд, на 14%, до 9,09 млн тонн – ФСЭГ
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ УПАЛ НА 2,61% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:42
Потребление газа в ЕС в ноябре выросло третий месяц подряд, на 12% год к году - ФСЭГ
вчера
18:39
Индекс Services PMI США в декабре уверенно вырос, превысив прогноз
вчера
18:39
Индекс Manufacturing PMI США в декабре снизился
вчера
18:38
Правительство РФ на регулярной основе работает с бизнесом - Путин
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря
вчера
18:29
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ ПОПРОСИЛ ИХ НЕ ЗАБЫВАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.