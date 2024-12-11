EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 1.4 млн барр., запасы нефтепродуктов увеличились на 8.3 млн барр.

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 декабря, снизился на 1.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 5.1 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.2 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.7 млн барр., составив 392.5 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR почти на 46 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 242 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 1.3 млн барр. и составили 22.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.63 млн барр. в сутки против 13.51 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 декабря, выросли на 0.499 млн барр., запасы бензина расширились на 2.85 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.45 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.52 млн барр.