Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.