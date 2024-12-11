Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн барр.

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 декабря, выросли на 0.499 млн барр., запасы бензина расширились на 2.85 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.45 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.52 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.8 млн барр.