Годовая инфляция в США в ноябре повысилась на 2.7%, реальная зарплата выросла на 1.3%

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в октябре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.7% против 2.6% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.7%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в октябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.3%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в октябре (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.3% в сравнении с 1.4% месяцем ранее.