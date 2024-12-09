Курс доллара 99.4215   Курс евро 106.3040  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2024 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 19:03

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.2%

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в октябре составил 1.34, как и годом ранее.

Другие новости

сегодня
20:59
Рубль на Мосбирже упал против юаня после сильного укрепления на прошлой неделе
сегодня
20:09
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
сегодня
19:53
ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ И ЦБ РФ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ - ДОКУМЕНТ
сегодня
19:04
КУРС ЮАНЯ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВЫРОС НА 45 КОП, ДО 13,86 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
19:03
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.2%
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 декабря
сегодня
18:00
Физлица в РФ в ноябре продали акций больше, чем купили, на 6,8 млрд руб - ЦБ
сегодня
17:58
Минфин РФ подготовил законопроект по безотзывным сберегательным сертификатам
сегодня
17:16
Финляндия сильнее других пострадает при введении санкций ЕС на никель из РФ - эксперт
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.