Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в октябре составил 1.34, как и годом ранее.