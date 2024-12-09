Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;
N/A мск: Торговый баланс Китая.