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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Торговый баланс Китая.

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