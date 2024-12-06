Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 227 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 227 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 218 тыс.

Данные по числу рабочих мест за сентябрь пересмотрены с 12 тыс. до 36 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 194 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 200 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении, сферах организации досуга и гостеприимства, социальной поддержки и госсекторе, в то время как в розничной торговле зафиксировано сокращение рабочих мест.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 72.3 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось почти на 7 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 26 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 53 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось почти на 29 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 28 тыс., в оптовой торговле - выросло на 1.6 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 3.4 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 17 тыс., в сфере информационных технологий не изменилось. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3.7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 10 тыс. после повышения на 2 тыс. в октябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 22 тыс. после снижения на 48 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом выросло на 2 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 33 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 24 тыс. до 23.49 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 161 тыс. до 7.15 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в ноябре уменьшилось на 355 тыс. до 161.14 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, повысилось на 368 тыс. до 101.18 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 193 тыс. до 168.29 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.5%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с ноябрем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла почти на 1.5 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 53 тыс. до 1.66 млн, составив 23.2% от общего числа безработных против 22.9% месяцем ранее и 19.2% в ноябре 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.4 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 111 тыс. до 133.4 млн. Число сотрудников с неполной занятостью снизилось на 268 тыс. до 27.67 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 100 тыс. до 4.46 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.3 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.61 долл против 35.48 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В октябре почасовая зарплата выросла также на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре выросла до 1221.42 долл в сравнении с 1213.42 долл месяцем ранее.